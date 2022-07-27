شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يحقق ذهبية و3 فضيات بمنافسات الزوجى بالبطولة الإفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب تنس الطاولة الميداليتين الذهبية والفضية فى منافسات الزوجى، ببطولة أفريقيا بتونس تحت 19 سنة شابات، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3/1.

كما توج الزوجي انس عبدالله وياسين جابر بالميدالية الفضية تحت 15 عام لتنس الطاولة بعد الخسارة من الزوجي التونسي في النهائي بنتيجه 3/1

وتوج الثنائي حبيبة البسومي وهاجر شحاته بالميدالية الفضية تحت 15 عام بعد الخساره من الزوجي التونسي في النهائي بنتيجه 3/0.

وتوج منتخب الطاولة ناشئين وناشئات بذهبيتيى الفرق تحت 15 سنة ، وذهبية الفرق تحت 19عاما شالات ، وذهبية الزوجى المختلط تحت 15 سنة، وذهبية زوجى مختلط تحت 19 سنة ، بالإضافة إلى فضية الفرق تحت 19 سنة شباب ، و فضية المختلط تحت 19 سنة .