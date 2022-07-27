شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه نظيره السعودى وديًا استعدادًا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي، خلال معسكره الذي سيقام بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 30 يوليو الجاري وحتي 5 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى المملكة العربية السعودية، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين، التي تنطلق بالجزائر يوم 22 يوم أغسطس المقبل.

وبدأ منتخب الناشئين بقيادة مديره الفني محمد وهبة معسكره المغلق الأخير بالقاهرة أمس الثلاثاء، والذي يستمر حتى موعد السفر إلى السعودية للدخول في المعسكر الأخير، قبل منافسات كأس العرب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.