شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم يتولى منصب المدرب العام لفريق كيما أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق، منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى لفريق كيما أسوان، أحد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

ويتولى أبو مسلم منصب المدرب العام مع على عاشور المدير الفنى، الذى تمسك بتواجد نجم الأهلى السابق فى جهازه المعاون نظرًا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق كيما أسوان فترة الاعداد للموسم الجديد يوم 30 من الشهر الجارى، حيث يأمل الجهاز الفنى فى تأهيل اللاعبين والعمل على التأهل للدورى الممتاز فى الموسم الجديد.

وكان أبو مسلم، أحتفل الاثنين الماضى بعيد ميلاده الـ "41" فهو من مواليد 25 يوليو 1981، ويعد أبو مسلم واحدا من أبرز لاعبى الجبهة اليسرى في الكرة المصرية، وخاض تجارب ناجحة سواء فى مصر أو خارجها، نشأ منذ الصغر في القلعة الحمراء في قطاع الناشئين من سن 8 سنوات حتى 13 عاما، وكان يشغل مركز الظهير الأيسر، وغادر إلى مزارع دينا ، وقاده تألقه ضمن صفوف فريق مزارع دينا، للانتقال إلى النادي الأهلي عام 2001.

غادر القلعة الحمراء متوجهًا إلى نادى ستراسبورج الفرنسي مقابل 250 ألف دولار عام 2006، ثم انتقل إلى ليرس البلجيكي والإسماعيلي والإنتاج الحربي ، وكان من أبرز اللاعبين فى الجيل الذهبى لمنتخب الشباب مواليد 1981 والمتوج ببرونزية كأس العالم 2001 بالأرجنتين.

ولعب أحمد أبومسلم مع ناديى ستراسبورج وأجاكسيو، مشاركًا فى 16 مباراة في الدوري الفرنسي "الدرجة الأولى" و 23 مباراة في الدرجة الثانية.

وعن مشواره الاحترافى، قال أبو مسلم في وقت سابق، "عدم استكمال احترافي في أوروبا حتى النهاية يرجع إلى أننى خضت هذه التجربة وأنا كبير السن عكس محمد صلاح والنني الذين احترفوا وهم صغار وتعاقدت مع نادى ستراسبورج الفرنسي عقب رحيلي من الأهلي، ولعبت لنادي اجاكسو الفرنسي ثم وجدت في أندية الإسماعيلي والإنتاج الحربي وسموحة ثم ليرس البلجيكي، وبعد ذلك قررت الاعتزال مع العلم أنني حصلت على لقب أفضل لاعب في فرنسا في أحد الأشهر وقت تواجدي هناك".