شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: فحوصات طبية لحسين الشحات بعد وصوله إلى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، قبل إجراء جراحة غضروف الركبة غدًا بمستشفى إسباير تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس، أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة، والذي أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم.

ووفقا للموقع الرسمي للنادى الأهلى، فقد وصل حسين الشحات إلى الدوحة اليوم برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، لإجراء جراحة غضروف الركبة غدًا وفقًا للموعد المحدد له من جانب الطبيب اليوناني.

وكان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد أبو عبلة قد أكد أن إصابة حسين الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتي أقيمت يوم 5 يوليو الجاري.