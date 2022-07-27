شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره فيوتشر ببطولة الدوري بعدما حقق الانتصار على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها زيزو هدفين من ركلتى جزاء ومحمد عبد الغنى هدفاً وسجل لفيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت.

غيابات الزمالك أمام فيوتشر

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لإتحاد جدة ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشرغداً الخميس فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.