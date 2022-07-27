الامارات | تحديد أماكن إقامة المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال قطر 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد أماكن إقامة المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال قطر 2022 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يوليو 2022
الدوحة-أ ف ب.
في ما يأتي مقرّات المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في كرة القدم، بحسب الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء:
* المجموعة الأولى:
قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير)
الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي)
السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كلم شمال-غرب المدينة)
هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي)
* المجموعة الثانية:
إنكلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كلم جنوب الدوحة)
إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كلم غرب الدوحة)
الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة قبالة ساحل الدوحة)
ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، المنطقة الدبلوماسية)
* المجموعة الثالثة:
الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة)
السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كلم جنوب الدوحة)
المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كلم شمال الدوحة)
بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كلم شمال-غرب وسط المدينة)
* المجموعة الرابعة:
فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كلم غرب وسط المدينة)
أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، منطقة أسباير)
الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، طريق سلوى)
تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة)
* المجموعة الخامسة:
إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة)
كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي)
ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كلم شمال الدوحة)
اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، على بعد نحو 4 كلم من سوق واقف)
* المجموعة السادسة:
بلجيكا: منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كلم جنوب-غرب الدوحة)
كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة)
المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الأعمال والتسوّق)
كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)
* المجموعة السابعة:
البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة)
صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، على مقربة من مطار حمد الدولي)
سويسرا: لورويال ميريديان (الدوحة، بالقرب من منطقة لوسيل)
الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، شارع الخليج، مشيرب)
* المجموعة الثامنة:
البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (الدوحة، بالقرب من منطقة الشحانية)
غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، السد)
الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، بالقرب مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات)
كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة وست باي)
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