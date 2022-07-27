الامارات | تحديد أماكن إقامة المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال قطر 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد أماكن إقامة المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال قطر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 يوليو 2022

الدوحة-أ ف ب.

في ما يأتي مقرّات المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في كرة القدم، بحسب الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء:

* المجموعة الأولى:

قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير)

الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي)

السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كلم شمال-غرب المدينة)

هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي)



* المجموعة الثانية:

إنكلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كلم جنوب الدوحة)

إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كلم غرب الدوحة)

الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة قبالة ساحل الدوحة)

ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، المنطقة الدبلوماسية)



* المجموعة الثالثة:

الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة)

السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كلم جنوب الدوحة)

المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كلم شمال الدوحة)

بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كلم شمال-غرب وسط المدينة)



* المجموعة الرابعة:

فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كلم غرب وسط المدينة)

أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، منطقة أسباير)

الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، طريق سلوى)

تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة)



* المجموعة الخامسة:

إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة)

كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي)

ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كلم شمال الدوحة)

اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، على بعد نحو 4 كلم من سوق واقف)



* المجموعة السادسة:

بلجيكا: منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كلم جنوب-غرب الدوحة)

كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة)

المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الأعمال والتسوّق)

كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)



* المجموعة السابعة:

البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة)

صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، على مقربة من مطار حمد الدولي)

سويسرا: لورويال ميريديان (الدوحة، بالقرب من منطقة لوسيل)

الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، شارع الخليج، مشيرب)



* المجموعة الثامنة:

البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (الدوحة، بالقرب من منطقة الشحانية)

غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، السد)

الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، بالقرب مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات)

كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة وست باي)

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