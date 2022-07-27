شكرا لقرائتكم خبر عن أمادو أنياص ولويس إدوار يقودان هجوم المقاولون العرب أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه أمام سموحة في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى المصرى.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد، محمود عزت، حسن الشامى، فاروقا نور الدين، باسم على

الوسط: كريم مصطفى، محمود عبد العزيز، فاروق كابورا، أحمد الشيمى

الهجوم: أمادو أنياص، لويس إدوار هينستروزا

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: رجب نبيل، أحمد حكم، شريف رضا، خالد عبد الفتاح

الوسط: صديق أوجولا، مصطفى الخواجة، حمدى علاء، محمد شكرى، محمد كناريا

الهجوم: مروان حمدى

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لنادى سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة إيقاف نزيف النقاط بعد الهزيمة لثالث مباراة على التوالى فى الدورى، وضرورة استغلال الفرص لعودة الفريق إلى الانتصارات، وحذر من خطورة المقاولون العرب الذى يبحث عن النجاة من خطر الهبوط.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وسكنت شباكه 34 هدفا.

فى المقابل، يسعى محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، لتحقيق الفوز الثانى على التوالى من أجل استغلال فرصة تعثر الجونة والاسماعيلي في الجولة الماضية بالهزيمة، والاقتراب منهم لمواصلة رحلة الهروب من الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة إظهار الإصرار والروح القتالية التى ظهرت فى مباراة غزل المحلة التى حسمها الفريق فى آخر لحظات.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.