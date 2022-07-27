شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الخامسة.. أسوان يتعاقد مع لاعب الزمالك ودجلة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح في التعاقد مع يوسف أحمد حسن لاعب الزمالك ودجلة السابق ليكون خامس صفقات الفريق الجنوبي استعدادا للدوري الممتاز.

وقال أسوان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "رحبوا معنا بخامس صفقات تماسيح النيل، اللاعب (يوسف أحمد حسن) 23 سنة، لاعب خط وسط، لعب لنادي الزمالك، ووادي دجلة، والاتحاد السكندري".

ويستعد الآن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، للمشاركة بمسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، بمعسكر مغلق بالقاهرة، والممتد لنهاية يوليو الجاري، ومن المقرر أن ينتقل للمرحلة الثانية من خطة الإعداد بمعسكر جديد بالإسكندرية مطلع أغسطس المقبل.

يذكر أن نادي أسوان نجح في ضم الرباعي، ماليك ايفونا المهاجم الجابوني لمدة موسمين، فضلا عن ضم الحارس محمد الغندور إعارة من الإنتاج الحربي لمدة موسم، ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية ثلاثة مواسم، وكذلك اللاعب المغربي احمد بلحاج لاعب ريال سرقسطة السابق.