شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهاجم بيراميدز بفادى فريد وناصر منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيلة الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو - محمد فتحي -محمود سيد - أحمد سعيد - محمد بسيوني- فادي فريد - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: احمد صبحي - أمير مدحت - كريم بامبو- محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل- موسي دياوارا - عاصم صلاح.

وتشهد قائمة المباراة غياب محمد هلال للإصابة، وأسامة ابراهيم للإيقاف.