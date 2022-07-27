شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهاجم بيراميدز بفادى فريد وناصر منسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيلة الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل علي النحو التالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - محمد مصطفي ميدو - محمد فتحي -محمود سيد - أحمد سعيد - محمد بسيوني- فادي فريد - ناصر منسي.
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: احمد صبحي - أمير مدحت - كريم بامبو- محمود قاعود - معروف يوسف - محمد حامد - أسامة فيصل- موسي دياوارا - عاصم صلاح.
وتشهد قائمة المباراة غياب محمد هلال للإصابة، وأسامة ابراهيم للإيقاف.
ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.
ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.