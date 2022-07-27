شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ورمضان ولاكاى فى هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي التي تقام مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - حسين السيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس.

فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر، ولاعب الوسط عبد الله مجدي.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.