شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مواجهة جمعت الأهلى ومصر المقاصة قبل صدام الليلة بالدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء مباراة صعبة حينما يحل ضيفاَ ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل تعادل فريق مصر المقاصة سلبياً مع طلائع الجيش في نفس الجولة.

21 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 15 فوزاً و40 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.