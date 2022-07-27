الامارات | أسوان يبرم خامس صفقاته بعد عودته للمشاركة في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبرم خامس صفقاته بعد عودته للمشاركة في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أسوان، العائد مرة أخرى لبطولة لدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع يوسف احمد حسن لصفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقال هيثم عرابي، المدير الرياضي للنادي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء "رحبوا معنا بخامس صفقات تماسيح النيل، اللاعب يوسف أحمد حسن 23 سنة ".

وأضاف:" لعب يوسف للزمالك ووادي دجلة والاتحاد السكندري في وقت سابق".

كان اسوان قد أعلن عن ضم اربع صفقات حتي الآن استعداداً للموسم الجديد بعد عودته للدوري المصري، وهم المغربي أحمد بلحاج والجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبدالحكيم وحارس المرمي محمد عصام الغندور.

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