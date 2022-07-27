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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يسدل الستار على الموسم الكروي في المغرب، الخميس، بمواجهة نارية بين الوداد البيضاوي ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس العرش.

الخميس.. إسدال الستار على الموسم الكروي في المغرب

حيث يلاحق الفريق البيضاوي الثلاثية التاريخية بعد فوزه ببطولتي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، في حين يبحث "البرتقالي" عن إكمال الثنائية بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.



ومن المقرر أن ستحمل هذه المواجهة طابعا إفريقيا، حيث يلتقي الوداد ونهضة بركان مجددا في شهر أغسطس/ آب المقبل ضمن بطولة كأس السوبر الأفريقي، باعتبارهما البطلين المتوجين بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على الترتيب.



وتبدو موقعة الكأس مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل المستويات القوية التي قدمها الفريقان، ولو أن الوداد يملك أسبقية تاريخية باعتباره فاز بها في 9 مناسبات.



وتوج الوداد بلقب كأس العرش المغربي من قبل أعوام 1970، و1978، و1979، و1981، و1989، و1994، و1997، و1998، و2001.

في المقابل، يملك نهضة بركان في سجله لقبا وحيدا في كأس العرش المغربي فاز به عام 2018 على حساب الوداد بركلات الترجيج، إثر انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 2-2.



وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الملكي يملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه البطولة برصيد 12 لقبا فاز بها أعوام 1959، و1971، و1984، و1985، و1986، و1999، و2003، و2004، و2007، و2008، و2009، و2020.



بدأ نادي الوداد البيضاوي المغربي رحلة البحث عن بديل لمدرب فريقه الحالي وليد الركراكي، الذي أعلن رحيله بعد مغامرة استمرت لعام وحيد.

اللاعب الأسبق لمنتخب المغرب سيخوض الخميس المقبل آخر مباراة له مع "وداد الأمة"، وذلك بمناسبة المباراة النهائية لكأس العرش المغربي أمام نهضة بركان.



ويلاحق وليد الركراكي حلم تحقيق ثلاثية تاريخية مع الوداد، بعد تتويجه خلال الأشهر الأخيرة بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

ووفقا لمصادر إعلامية مغربية، فإن سعيد النصيري رئيس الوداد جهز قائمة مختصرة تضم 3 مدربين للتعاقد مع أحدهم في الفترة المقبلة.



المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري السابق بات مطلوبا بقوة من قبل الوداد، نظرا لعدة اعتبارات أبرزها معرفتها الكبيرة بكرة القدم الأفريقية.

وسبق لموسيماني أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات تباعا مع صن داونز الجنوب أفريقي والأهلي (مرتين).

ويتواجد موسيماني في وضعية مدرب حر منذ انتهاء مغامرته مع الأهلي في شهر يونيو/حزيران الماضي.



اسم المدرب البرتغالي مطروح أيضا بقوة لتدريب الفريق البيضاوي خلفا لوليد الركراكي خلال الموسم الجديد.

وعلى غرار بيتسو موسيماني، يملك ألكسندر سانتوس معرفة بكرة القدم الأفريقية حيث سبق له أن عمل في الأهلي المصري كمدرب مساعد لمواطنه مانويل جوزيه، كما أشرف خلال الموسم الماضي على تدريب فريق بترو أتلتيكو الأنجولي.

وارتفعت أسهم المدرب البرتغالي صاحب الـ45 عاما بعد أن قاد فريقه الأنجولي لنصف نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

دخل المدرب المساعد لوليد الركراكي قائمة المرشحين للإشراف على فريق الوداد خلال الموسم المقبل.

ولا يملك عمر نجيح خبرة تدريبية كبيرة، غير أنه لعب دورا كبيرا في قيادة الوداد للفوز بثنائية الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

واصل المدرب المغربي وليد الركراكي ممارسة هوايته في التتويج بالألقاب، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل المتابعين.

ورغم إنجازاته على مدار الموسم، إلا أن الركراركي فشل في التتويج بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022، والتي ذهبت إلى أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال.



وقاد المدرب صاحب الـ46 عاما الفريق البيضاوي للتتويج بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، بجانب التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس العرش المغربي.

وقضى الركراكي مسيرته كلاعب في أوروبا، حيث حمل قمصان عدة أندية معروفة في فرنسا وإسبانيا، عكس مسيرته التدريبية التي أمضاها بالمنطقة العربية، بالتحديد في المغرب وقطر.

وفي أول مغامرة له في عام التدريب، أشرف اللاعب الأسبق لمنتخب المغرب على تدريب نادي الفتح الرباطي، الذي قضى معه 6 سنوات، فاز خلالها بلقبي دوري وكأس المغرب.

وفي عام 2020، خاض الأخير تجربة خاطفة مع نادي الدحيل القطري وتوج معه بلقب الدوري المحلي قبل أن تقع إقالته بسبب ضعف النتائج.

بطالة الركراكي استمرت لفترة أشهر قليلة، إذ تعاقد العام الماضي مع الوداد خلفا لفوزي البنزرتي، الذي قرر العودة لتونس من بوابة نادي الاتحاد المنستيري.

جدير بالذكر أن اللاعب الأسبق لتولوز الفرنسي قرر عدم مواصلة المغامرة مع "وداد الأمة" خلال الموسم المقبل، وسط تواتر أخبار حول إمكانية تدريبه لمنتخب المغرب بدلا من البوسني وحيد خليلوزيتش.