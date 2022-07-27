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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنفق نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، 58 مليون دولار للحصول على خدمات المدافع الدولي الأرجنتيني، ليساندرو مارتينيز، من أياكس أمستردام، حسب ما أفاد بذلك الأخير، اليوم الأربعاء.

كم أنفق نادي مانشستر يونايتد للحصول على خدمات المدافع" ليساندرو مارتينيز"؟

وأكد أياكس أنه توصل إلى اتفاق مع يونايتد على رسوم نقل قدرها 58.2 مليون دولار، بما في ذلك المتغيرات، حيث من الممكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 67.37 مليون يورو، في صفقة قياسية للاعب قادم من الدوري الهولندي.



ومن ناحيته، رحب المدير الرياضي في يونايتد، جون مورتو، بوصول مارتينيز المتوج بلقب مسابقة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده 2021، قائلا "ليساندرو هو لاعب رائع سيجلب المزيد من الجودة والخبرة لتشكيلة المدرب إريك (تن هاغ)".

وأضاف "يسعدنا أنه اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد ونتطلع إلى رؤيته يتطور بشكل أكبر ومساعدة الفريق على تحقيق النجاح الذي نهدف إليه".

ولعب مارتينيز (24 عاما)، الذي تعاقد مع "الشياطين الحمر" حتى عام 2027 مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفوف أياكس منذ عام 2019 وخاض معه 120 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

وبات مارتينيز الذي بدأ مسيرته مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني وانتقل إلى مواطنه ديفينسا إي خوستيسيا، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف، بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا، وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن فشل إدارة مانشستر يونايتد في محاولة الإبقاء على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما عقد الطرفان جلسة مطولة الثلاثاء.

واجتمع رونالدو ظهر اليوم مع مسؤولي "الشياطين الحمر" وحضر معه وكيله خورخي مينديش، كما حضر الاجتماع، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، ومعلم رونالدو، الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون كورقة رابحة من قبل من إدارة يونايتد للضغط على اللاعب البرتغالي لتغيير رأيه، لكن يبدو أن الفكرة لم تنجح.

فبحسب ما أوردته الصحف الإنجليزية، فإن هداف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما لم يغير يونايتد موقفه ويصر على أن رونالدو ليس للبيع.

وينظر إلى حقيقة أن رونالدو حضر الاجتماع مع وكيله على أنه إعلان رسمي لنواياه بالمغادرة، على الجانب الآخر من الطاولة حضر ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد.

المشكلة بالنسبة لجميع المعنيين في قصة "الدون"، أنه لا توجد طريقة سهلة لخروج رونالدو، فرغبة البرتغالي في اللعب في دوري الأبطال تحد من خياراته.

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

علق رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، لأول مرة على الأنباء التي ربطت فريقه بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المعروف أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يريد اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فشل يونايتد في التأهل إليها باكتفائه بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.



وأشارت عدة تقارير صحفية مؤخرا إلى إمكانية انتقال رونالدو، البالغ عمره 37 عاما، لأتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن سيريزو استبعد إبرام تلك الصفقة، حيث رد في تصريحات لبرنامج "El Partidazo de COPE" الإسباني: "لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، إنها بالتأكيد (أخبار) ليست صحيحة".



وأضاف: " من المستحيل عمليا أن يأتي (رونالدو) إلى أتلتيكو مدريد".

يذكر أن رونالدو كان قد دافع عن ألوان نادي ريال مدريد بين العامين 2009 و2018 وقاده للفوز بعدة مباريات على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، كما دخل "الدون" في مناوشات مع جماهير الأتلتيكو بعد نهاية إحدى مباريات الريال و"الروخي بلانكوس" في دوري أبطال أوروبا.

