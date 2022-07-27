شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يطلب استضافة بطولة أفريقيا للخماسى المؤهلة لكأس العالم 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف إيهاب زين العابدين المدير التنفيذى لإتحاد الهوكى عن التقدم بطلب إلى وزارة الرياضة من أجل طلب استضافة بطولة أفريقيا للخماسى فى شهر ديسمبر المقبل .

وقال زين العابدين فى تصريح لـ الخليج 365 ان الإتحاد بصدد الحصول على الموافقة لإرسال طلب رسمى للإتحاد الأفريقى ، مشيرا إلى أن هذه البطولة مؤهلة لأول كأس عالم للخماسى 2024 فى عمان .

كما أشار زين العابدين إلى أنه لم يتم تحديد الموعد للجمعية العمومية العادية حتى الأن .

و قال زين العابدين أن الإتحاد بصدد وضع خطة الإعداد للموسم الرياضى الجديد 2022 / 2023 مع المدير الفنى الباكستانى طاهر زمان ولجنة المسابقات لوضع التخطيط النهائى لنظام المسابقات .