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الهوكى يطلب استضافة بطولة أفريقيا للخماسى المؤهلة لكأس العالم 2024

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القاهرة - سامية سيد -  

 

كشف إيهاب زين العابدين المدير التنفيذى لإتحاد الهوكى عن التقدم بطلب إلى وزارة من أجل طلب استضافة  بطولة أفريقيا للخماسى فى شهر  ديسمبر المقبل . 

 

وقال زين العابدين فى تصريح لـ الخليج 365 ان الإتحاد بصدد الحصول على الموافقة لإرسال طلب رسمى للإتحاد الأفريقى ، مشيرا إلى أن هذه البطولة مؤهلة لأول كأس عالم للخماسى 2024 فى عمان . 

 

كما أشار زين العابدين إلى أنه لم يتم تحديد الموعد للجمعية العمومية العادية  حتى الأن . 

 

و قال زين العابدين أن الإتحاد بصدد وضع خطة  الإعداد للموسم  الرياضى الجديد 2022 / 2023 مع المدير الفنى الباكستانى طاهر زمان ولجنة المسابقات لوضع التخطيط النهائى  لنظام المسابقات .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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