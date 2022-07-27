شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على مصر المقاصة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ، بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

القيمة التسويقية لفريق الأهلي تصل إلى 31.85 مليون يورو مقابل 3.43 مليون يورو لفريق المقاصة.

هذا الموسم هو الـ 63 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد العاشرة له في المسابقة، في الموسم الماضي حل الأهلي ثانياً بحصوله على 76 نقطة فيما حل المقاصة فى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة.

حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.