شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة طاهر أبو زيد نجم الأهلي ووزير الرياضة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت اليوم زوجة طاهر أبو زيد نجم الاهلي ووزير الرياضة السابق، عقب صراع مع المرض ، حيث لم تحدد الأسرة موعد العزاء حتي الان .

طاهر أبو زيد أو مارادونا النيل كما يلقبه الجمهور من أشهر لاعبى كرة القدم فى مصر، بدأ اللعب فى أسيوط إلى أن اجتاز اختبارات النادى الأهلى وأصبح لاعبا من الناشئين إلى أن تم تصعيده إلى الفريق الأول، وكانت أول مباراة رسمية له مع النادى الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام السويس وفاز الأحمر 1/ صفر.

أحرز الدورى المصرى 7 مرات وبطولة كأس مصر 5 مرات، كما ساهم الفوز بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى مرتين وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات، الكأس الأفروآسيوى مرة وبطولة كأس الاتحاد المصرى مرة.

كان مارادونا النيل أبرز لاعبى المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب عام 1986 التى أحرز الفراعنة لقبها.

بدأ أبو زيد مشواره الدولى بتألق مع منتخب الناشئين عام 1981، وحصل على لقب هداف كأس العالم للناشئين عام 1981 بأربعة أهداف، وصاحب أفضل لاعب عربى عام 1987 فى استفتاء جريدة الوطن الكويتية.

كما شارك مع المنتخب الوطنى فى أربعة بطولات دولية مختلفة (كأس العالم للناشئين 1981، الدورة الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984، كأس الأمم الإفريقية 1986، كأس العالم للكرة الخماسية عام 1997).