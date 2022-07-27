شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى ومصر المقاصة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماموقف الاهلى والمقاصة فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والمقاصة ؟

ج: 21 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 15 فوزاً و40 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.

س: من يدير مباراة الاهلى والمقاصة تحكيمياً ؟

ج: أسندت لجنة الحكام مهمة مباراة الأهلي ومصر المقاصة، إلى الحكم محمود ناجي، ومعه خالد السيد وإبراهيم السوداني مساعدين ومحمد العتباني حكم رابع، بالإضافة إلى مصطفى الشهدي كحكم فيديو ومعه حماده القلاوي حكم فيديو مساعد.

س: كيف أنتهت أخر مباراة جمعت الاهلى والمقاصة ؟

ج: انتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاصة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد سجلها لويس ميكيسونى هدفين وكل من حسين الشحات وزياد طارق هدفاً.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام مصر المقاصة ؟

ج: يغيب عن الاهلى 11 لاعب فى مباراة الليلة هم :"أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة وبدر بانون لأسباب فنية".

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة الليلة ؟

ج: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، حسام حسن.