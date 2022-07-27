شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ريمونتادا مثيرة للفراعنة فى كأس العالم للقارات أمام المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهري فى تحويل تأخره أمام المكسيك، البلد المنظم، بهدفين دون رد إلى تعادل مثير فى آخر ربع ساعة بهدفين في كأس العالم للقارات فى مثل هذا اليوم 27 يوليو 1999.

سجل ثنائية الفراعنة أحمد حسن فى الدقيقة 79 وسمير كمونة فى الدقيقة 85 من زمن الشوط الثانى، بينما سجل هدفى المكسيك كل من الهدف الأول بافل باردو فى الدقيقة 15 وخوسى مانويل أبونديس فى الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وأقيمت المباراة على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو فى حضور جماهيرى وصل إلى 65 ألف مشجع وأدارها تحكمياً كيم يونج جو من كوريا الجنوبية، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، ليتساوى مع بوليفيا فى المركز الثاني.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.