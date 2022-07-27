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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من تمسك "الشياطين الحمر" بنجمهم البرتغالي.

واجتمع رونالدو أمس الثلاثاء، مع مسؤولي مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبل "الدون".

هل يرحل كريستيانو رونالدو عن نادي مانشستر يونايتد؟



وبحسب ما أوردته الصحف الإنجليزية، فإن هداف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما لم يغير يونايتد موقفه ويصر على أن رونالدو ليس للبيع.

ومع ذلك، فقد ذكرت صحيفة "ذا صن"، أن إحدى خطط الخروج المحتملة لرونالدو والتي بدأ الحديث عنها هي احتمالية أن يعرض يونايتد تمديد عقد النجم البرتغالي لمدة عام حتى 2024، ثم إعارته هذا الموسم.

ومن شأن ذلك أن يجعل الخروج هذا الصيف للنجم البرتغالي أسهل، حيث سيتمكن رونالدو من الرحيل إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وينتظر يونايتد قدومه بعد ذلك لاستكمال مسيرته مع "الشياطين الحمر".

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أوليفر كان، أسباب عدم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنادي، معتبرا أن "فلسفة بايرن مختلفة عن كل ما مثله اللاعب خلال مسيرته".

وبعد تكهنات حول سعي النادي البافاري لضم "أفضل لاعب في العالم خمس مرات" والبالغ عمره 37 عاما حاليا، أماط كان اللثام عن خبايا المناقشات داخل أسوار بطل ألمانيا في الأعوام العشرة الماضية.

وقال كان لصحيفة "بيلد" المحلية الواسعة الانتشار: "ناقشنا الموضوع داخليا، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصيا، أعتقد أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب".



وتوصل الفريق الأحمر(بايرن) الذي خسر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة الإسباني، إلى خلاصة أنه "برغم التقدير لرونالدو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي... رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماما عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته".

وكان رونالدو عاد الثلاثاء إلى مقر تمارين ناديه الانجليزي يونايتد، لاجراء محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي، إريك تن هاغ، حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر"، بعد أن غاب عن معسكره التدريبي في تايلاند واستراليا لأسباب "عائلية".

ووصل الـ "دون" إلى مقر كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج منديز، وشوهد أسطورة تدريب الفريق السابق السير، أليكس فيرغوسون، يصل أيضا إلى المقر، فيما أشارت تقارير إلى أنه كان يحضر اجتماع مجلس إدارة عادي مع الرئيس التنفيذي، ريتشارد أرنولد.

وقال تن هاغ مطلع الشهر الحالي ان رونالدو "ليس للبيع": "نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، واتطلع للعب معه".

وبالاضافة إلى بايرن، ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريسو قال ان قدوم النجم السابق للغريم ريال مدريد "مستحيل عمليا".

وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هداف لفريقه يونايتد برصيد 24 هدفا. لكن فريقه حل في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري في 7 أغسطس أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الاعدادية ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في النرويج ورايو فايكانو الإسباني في "أولد ترافورد".

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن فشل إدارة مانشستر يونايتد في محاولة الإبقاء على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما عقد الطرفان جلسة مطولة الثلاثاء.

واجتمع رونالدو ظهر اليوم مع مسؤولي "الشياطين الحمر" وحضر معه وكيله خورخي مينديش، كما حضر الاجتماع، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، ومعلم رونالدو، الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون كورقة رابحة من قبل من إدارة يونايتد للضغط على اللاعب البرتغالي لتغيير رأيه، لكن يبدو أن الفكرة لم تنجح.

فبحسب ما أوردته الصحف الإنجليزية، فإن هداف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما لم يغير يونايتد موقفه ويصر على أن رونالدو ليس للبيع.

وينظر إلى حقيقة أن رونالدو حضر الاجتماع مع وكيله على أنه إعلان رسمي لنواياه بالمغادرة، على الجانب الآخر من الطاولة حضر ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد.

المشكلة بالنسبة لجميع المعنيين في قصة "الدون"، أنه لا توجد طريقة سهلة لخروج رونالدو، فرغبة البرتغالي في اللعب في دوري الأبطال تحد من خياراته.

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.