شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى ومصر المقاصة قبل صدام الدوري الليلة ؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ، بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

انتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاصة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد سجلها لويس ميكيسونى هدفين وكل من حسين الشحات وزياد طارق هدفاً.