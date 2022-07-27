الامارات | تشابي مدرب برشلونة "سعيد جدا" بأداء ديمبلي أمام يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن تشابي مدرب برشلونة "سعيد جدا" بأداء ديمبلي أمام يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة إن المهاجم عثمان ديمبلي ولد من جديد بعد أن هز الدولي الفرنسي الشباك مرتين في تعادل الفريق الإسباني 2-2 مع يوفنتوس الإيطالي وديا في تكساس الأمريكية يوم الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد.

منح ديمبلي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 34 بعدما تلاعب بدفاع يوفنتوس وسدد كرة قوية فشل الحارس فويتشيخ شتينسني في إبعادها.

وبعد ذلك بخمس دقائق أدرك مويزي كين التعادل ليوفنتوس عندما حول تمريرة خوان كوادرادو العرضية بسهولة داخل المرمى.

لكن التعادل لم يدم طويلا، إذ أعاد ديمبلي التفوق للفريق الإسباني بأسلوب مشابه حيث تلاعب بدفاع يوفنتوس وسدد بسهولة في الشباك.

وعاد كين ليعدل من أوضاع فريقه بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وعانى ديمبلي لترك بصمة منذ انضمامه لبرشلونة في 2017 لكن تشابي كال المديح للاعب البالغ عمره 25 عاما عقب المباراة قائلا إن ديمبلي أظهر تحسنا كبيرا منذ قيادة تشابي للفريق في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي.

وقال تشابي للصحفيين يوم الثلاثاء "أظهر قدراته الحقيقية. إنه لاعب مختلف ويملك مهارات استثنائية. لا يوجد الكثير من اللاعبين مثله. يساعدنا كثيرا بالطريقة التي يلعب بها.

"لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم صناعة الفارق في عالم كرة القدم لكن ديمبلي يملك هذه القدرات. لم أكن أعرف ديمبلي قبل نوفمبر وأنا سعيد جدا من أجله".

ويستهل برشلونة، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام رايو فايكانو في 13 أغسطس.

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