شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموعد الرسمي لمباراة مصر والصومال في كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي منتخب مصر مع نظيره الصومالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما من أجل حسم التأهل للدور الثاني.

ويمتلك المنتخب المصري 3 نقاط من الفوز 1-0 على عمان، حيث يتقاسم صدارة المجموعة بالتساوي مع نظيره العماني بنفس رصيد النقاط، لكن الأخير أنهى مباراتيه، بينما يتذيل منتخب الصومال المجموعة بلا رصيد.



ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الست في كأس العرب إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني.

يلتقي منتخبا مصر والصومال مساء الأربعاء 27 يوليو/ تموز 2022 بملعب نادي ضمك بخميس مشيط في مدينة أبها السعودية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.



تنقل عدة قنوات عربية مفتوحة مباريات كأس العرب للشباب المقامة في السعودية حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.

وتنقل مباراة مصر والصومال عبر قنوات السعودية الرياضية 1، والعراقية الرياضية، والقناة الرابعة العراقية، وقناة نايل سبورت المصرية.

تستمر، يوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي اليوم منتخبا الجزائر وليبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، علما بأن كلا المنتخبين يملكان 3 نقاط ما يعني أن هذه المباراة ستحسم هوية المتأهل كأول المجموعة الثالثة.

ويلعب منتخب مصر ضد الصومال، ويكفي التعادل الفريق المصري لكي يضمن التأهل كأول المجموعة الرابعة، حيث أنه يمتلك حاليًا 3 نقاط بالتساوي مع منتخب عمان الذي أنهى مبارياته.



يذكر أن نظام بطولة العرب للشباب يقوم على تقسيم المنتخبات لـ6 مجموعات وتتكون كل مجموعة من 3 فرق.

ويلعب كل منتخب مباراتين، ثم يصعد إلى ربع النهائي أصحاب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل منتخبين في المركز الثاني.

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب للشباب 2022 بفوز عسير على عمان بهدف دون رد مساء الخميس.

واحتضن استاد نادي ضمك مباراة مصر وعمان ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة.



واكتفى المنتخب المصري بهدف أحرزه أحمد نادر حواش قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين فقط.

وبذلك، اعتلى منتخب شباب مصر صدارة المجموعة بوصوله للنقطة 3، فيما تذيل عمان الترتيب بلا نقاط.

يذكر أن المجموعة الرابعة تضم أيضا منتخب الصومال، إلى جوار مصر وعمان.

يلتقي منتخبا ليبيا والجزائر في موقعة ساخنة ضمن ثالث جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا بالسعودية.

وتتصدر ليبيا المجموعة الثالثة في كأس العرب للشباب برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام الجزائر، بينما يحتل منتخب لبنان المركز الأخير بلا رصيد وودع البطولة بعدما خسر مباراتيه.



ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الست للدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني.



يلتقي منتخبا الجزائر وليبيا مساء الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022 بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها السعودية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي.

تنقل عدة قنوات عربية مفتوحة مباريات البطولة العربية للشباب المقامة في السعودية حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.



وتنقل مباراة الجزائر وليبيا عبر قنوات السعودية الرياضية 1، والعراقية الرياضية، والقناة الرابعة العراقية.

ستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج الودية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

ويخوض ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، المباراة بقوته الضاربة، استعدادا لملاقاة مانشستر سيتي السبت المقبل، في بطولة الدرع الخيرية.



أعلنت قناة مصرية مفتوحة إذاعة مباراة ليفربول ضد سالزبورج الودية على الهواء مباشرة.

وقالت قناة القاهرة والناس إنها ستذيع مباراة ليفربول وسالزبورج، في إطار استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان نادي ليفربول الانجليزي، خاض 3 مباريات ودية حتى الآن، انتهت الأولى بالخسارة من مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد، وفاز في الثانية ضد كريستال بالاس بثنائية نظيفة، قبل الفوز بخماسية دون رد ضد لايبزج.

ويعقب انتهاء مباراة ليفربول وسالزبورج استوديو تحليلي متخصص ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى.



وتقام مباراة ليفربول وسالزبورج الودية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وتقام المباراة على ملعب ريد بول أرينا بالنمسا في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023.

حصلت قناة القاهرة والناس المصرية، والشارقة الرياضية الإماراتية على حقوق إذاعة المباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الأساسي للفريق، استعدادا لانطلاق الموسم.

ومن المحتمل أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح