التفاصيل الكاملة حول ترشيح "صلاح" لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة ببريطانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تم ترشيح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع البريطاني عام 2022، والمقدمة من منظمة Ethnicity Awards البريطانية.

وأعلنت المنظمة، الثلاثاء، عن القائمة المختصرة المرشحة للجائزة، بتواجد محمد صلاح، إلى جانب: لاعب أرسنال بوكايو ساكا، ولاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، والعدائين البريطانيين محمد فرح وأليكس يي، والعداءة البريطانية دينا آشر سميث، والدراج الجنوب إفريقي نيكولاس دلامين، والبريطانية كاتارينا ماري جونسون، ولاعبة رفع الأثقال كارينجيت كاور، والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس.

ترشيح "صلاح" لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة ببريطانيا



وتمنح الجائزة عن طريق تصويت الجماهير، وسيقام حفل توزيع الجائزة 27 أكتوبر.

وأشادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، بمحمد صلاح، والذي يعد أكثر المهاجمين تميزا في العالم.

وكان صلاح قد وقع على عقد طويل الأمد مع الريدز، منذ أسابيع، ليقرر الاستمرار مع الفريق الذي انضم إليه عام 2017.

وتوج محمد صلاح بجوائز فردية عدة خلال عام 2022، أبرزها: أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، لاعب العام في نادي ليفربول.

وحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي بـ 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بصناعته لـ 13 هدفا، في مسابقة البريميرليغ للموسم الماضي، وتوج رفقة ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن القائمة المختصرة لجوائز "Ethnicity Awards" مع مجموعة من المشاهير والشخصيات العامة الملهمة في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

صلاح كان ضمن المرشحين على شخصية العام الرياضية ضمن جوائز "Ethnicity Awards"، وذلك مع مجموعة من أبرز الرياضيين يتقدمهم العداء البريطاني الأسطوري مو فرح ومواطنته دينا أشر.

قائمة المرشحين تضم نجمي كرة القدم الإنجليزية، بوكايو ساكا جناح أرسنال ودومينيك كالفيرت ليون مهاجم إيفرتون، فضلا عن الرباعة الإنجليزية كارنجيت كاور باينس، ومواطنتها كاترينا جونسون تومسون نجمة ألعاب القوى، إلى جانب الملاكمة ناتاشا جوناس وسائق الدراجات الجنوب أفريقي، نيكولاس دلاميني.



وبحسب موقع "ymliverpool"، فإن جوائز "Ethnicity Awards" تعني باللغة العربية "جوائز الأقليات العرقية في بريطانيا" وتمنح للأفراد الذين لديهم سجل حافل بالعمل من أجل تعزيز المساواة ودعم الأقليات في المجتمع.

ويقول موقع "ymliverpool" عن ترشيح صلاح: "لقد أصبح مو شخصية بارزة لدى المسلمين، وهذا من أبرز عوامل ترشحه لهذه الجائزة المرموقة".

يذكر أن عام 2022 شهد تتويج صلاح بعدة جوائز فردية بارزة، أبرزها أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وأحسن لاعب والتي تمنح من رابطة كتاب كرة القدم، فضلا عن هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف بالمسابقة، إلى جانب أفضل لاعب في ليفربول.

أشعل مشجع مصري كان حاضرا في إحدى تدريبات فريق ليفربول، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمد صلاح نجم "الريدز".

ويخوض ليفربول حاليا فترة تحضيرية في النمسا استعدادا للموسم الكروي المقبل، وذلك بمشاركة كل نجومه، وعلى رأسهم صلاح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المشجعين، والذين يتضح من طريقة كلامه بأنه من أبرز عشاق محمد صلاح، وهو يهتف له بصورة مثيرة.

المشجع ظل يهتف لصلاح، قائلا: "يا صلاح أنا أخوك من مصر يا صلاح"، فما كان من النجم المصري إلا وأنا قام برد التحية له.



وكرد فعل على تحية صلاح، أعرب المشجع عن سعادته الغامرة بموقف الدولي المصري، قائلا: "حبيبي يا صلاح، الله أكبر عليك يا أبو مكة".

ولم يعرف المكان أو التوقيت الذي تم فيه تصوير هذا الفيديو، لكن الأكيد أنه خلال جولة ليفربول التحضيرية التي بدأت في آسيا، وانتقلت حاليا إلى النمسا.



ويستعد ليفربول لخوض مباراة مرتقبة يوم السبت المقبل ضد مانشستر سيتي على كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.