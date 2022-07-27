موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف مصر المقاصة، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على الجونة ٢-٠، في الجولة الماضية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، ويتواجد بيراميدز في الوصافة برصيد 56 نقطة، فيما يحل الأهلي ثالثًا برصيد 51 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.

التشكيل المتوقع للأهلي

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية.

الشناوي

علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، ربيعة، كريم فؤاد

حمدي فتحي، ديانج، قفشة، عبد القادر

حسام حسن

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمقاصة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمقاصة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.