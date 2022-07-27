قنبلة تهز القلعة الحمراء .. عودة «رمضان صبحي» للنادي الأهلي بقرار الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الناقد الرياضي أحمد درويش العديد من الأمور المدوية في ملف الصفقات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال أحمد درويش في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي كريم حسن شحاته “الأهلي فتح باب المفاوضات عن طريق أحد أعضاء المجلس الأحمر لبحث امكانية ضم رمضان صبحي”.

وأضاف “أحد أعضاء جهاز الكرة في النادي الأهلي حصل على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وذلك من أجل إعادة رمضان صبحي إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد”.

وتابع “إدارة فريق بيراميدز لا تمانع خطوة بيع أو انتقال رمضان صبحي جناح الفريق إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة أن الفترة الماضية سوف تشهد تعاون بين إدارة الفريقين في ملف الصفقات التبادلية”

وزاد “الصورة اتضحت لدى إدارة النادي الأهلي، ومحمود الخطيب تأكد أن رمضان صبحي كان مظلوم في ملف رحيل رمضان صبحي عن الفريق الأحمر وانتقاله إلى بيراميدز”.

وأكد “الأهلي ايضا لا يمانع إجراء صفقات تبادلية مع بيراميدز في ملف إبراهيم عادل، حيث عرض جهاز الكرة في القلعة الحمراء بعض الصفقات مثل محمود كهربا ومحمد شريف ومصطفى شوبير”.

وواصل “الأهلي حال تقديم عرضا بقيمة 50 مليون جنيه سيكون قريب من التعاقد مع إبراهيم عادل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وكشف “محمد صبحي حارس مرمى الزمالك المعار إلى صفوف فريق فاركو، أصبح قريب من الانتقال إلى القلعة الحمراء مقابل مع 30 مليون جنيه أو قد يقل المقابل المادي إلى 25 مليون جنيه حال دخول بعض الصفقات التبادلية”.

وواصل “الأهلي يتجه نحو بيع علي لطفي في الفترة القادمة، في حين سوف يخرج مصطفى شوبير على سبيل الإعارة”.

وأوضح “الأهلي يفكر بجدية في التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو أو شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا”.

وتحدث أحمد درويش عن الصفقات التي يخطط الزمالك لحسمها في الفترة المقبلة قائلا “الزمالك يتحرك للتعاقد مع فرجاني ساسي بالإضافة إلى محمد فتح الله مدافع غزل المحلة، وعبدة يحيى مهاجم المحلة”.