شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى بطلا للسوبر للموسم الرابع على التوالى بثنائية فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً على نظيره الزمالك بهدفين دون رد ليتوج بطلا للسوبر المحلى للمرة الرابعة على التوالي في مثل هذا اليوم 27 يوليو 2008.

سجل ثنائية الاهلى أحمد حسن "الصقر" والمعتز بالله إينو، جاء تشكيل الأهلى البطل مكونا من: أمير عبدالحميد، أحمد صديق (أسامة حسنى ق73)، وائل جمعة، شادى محمد، أحمد السيد، سيد معوض، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (المعتز بالله إينو ق 87)، أحمد حسن كامل، محمد بركات، الأنجولى أمادو فلافيو (حسن مصطفى ق 84).

بينما جاء تشكيل الزمالك مكونا من: عبدالواحد السيد، محمد إبراهيم، عمرو الصفتي، هانى سعيد، التونسى وسام العابدي، البرازيلى ريكاردو (محمد عبدالله ق 72)، أيمن عبدالعزيز، أحمد عبدالرؤوف (شريف أشرف ق 59)، أحمد مجدي، علاء كمال (أحمد جعفر ق 82)، الغانى جونيور أجوجو.

أدار المباراة باستاد القاهرة الحكم النمساوى ستوشليك فريتز، الذى أشهر البطاقة الحمراء للتونسى وسام العابدي.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.