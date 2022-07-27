شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 27 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفرد أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر بصدارة هدافى الدوري المصرى برصيد 13 هدفاً ، وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 10 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 9 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 60 نقطة

بيراميدز - 56 نقطة

الأهلي - 51 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

سموحة - 39 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.