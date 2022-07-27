شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام مصر المقاصة.. عبد القادر وأفشة وحسام حسن فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ، بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام مصر المقاصة مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، حسام حسن.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية.