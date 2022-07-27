شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري قبل مواجهة المقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف
مواعيد مباريات الأهلي
مصر المقاصة & الاهلى ..9 مساء الاربعاء 27 يوليو على ستاد الكلية الحربية
المقاولون العرب & الاهلى..9 مساء السبت 30 يوليو بالجبل الاخضر
الاهلى & فاركو..9 مساء الاربعاء 3 أغسطس على ستاد الاهلى والسلام
الاتحاد السكندرى & الاهلى..9 مساء الاحد 7 أغسطس على ستاد برج العرب
الاهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الاربعاء 10 أغسطس على ستاد برج العرب
الاهلى & الاسماعيلى..9 مساء الاحد 14 أغسطس على ستاد برج العرب
ايسترن كومبانى & الاهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على ستاد المقاولون العرب
الاهلى & انبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس
طلائع الجيش & الاهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس
الاهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.