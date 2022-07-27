شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري قبل مواجهة المقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء مباراة صعبة حينما يحل ضيفاَ ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف



مواعيد مباريات الأهلي واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.مواعيد مباريات الأهلي مصر المقاصة & الاهلى ..9 مساء الاربعاء 27 يوليو على ستاد الكلية الحربية

المقاولون العرب & الاهلى..9 مساء السبت 30 يوليو بالجبل الاخضر الاهلى & فاركو..9 مساء الاربعاء 3 أغسطس على ستاد الاهلى والسلام الاتحاد السكندرى & الاهلى..9 مساء الاحد 7 أغسطس على ستاد برج العرب الاهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الاربعاء 10 أغسطس على ستاد برج العرب الاهلى & الاسماعيلى..9 مساء الاحد 14 أغسطس على ستاد برج العرب ايسترن كومبانى & الاهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على ستاد المقاولون العرب الاهلى & انبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس طلائع الجيش & الاهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس الاهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس