شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر كاف لتراخيص الأندية بحضور ممثلى الاتحادات الأفريقية الـ54 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت اليوم ورشة عمل تراخيص الأندية المحترفة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالقاهرة في الفترة من 27 حتى 29 يوليو الجاري، بمشاركة مسئولي التراخيص في جميع الاتحادات الأهلية.

ويستمر مؤتمر الاتحاد الأفريقي لمدة 3 أيام ويشهد مشاركة الاتحاد المصري ممثلا في الأستاذ محمد الطوبجي، كما تواجد الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في المؤتمر للترحيب بالسادة الحضور ممثلي الاتحادات الأهلية من القارة الأفريقية.

وتناقش الندوات التي ستقام على مدار الأيام الثلاثة عدداً من القضايا، أبرزها المستحقات المتأخرة على الأندية والتدقيق الخارجي والتفتيش المفاجئ من قبل الجهات على الأندية.

كما تناقش الندوات الشروط الخاصة بالملاعب الاحترافية المعتمدة للأندية وكيفية تنفيذ كافة المتطلبات الخاصة بالترخيص، وتختتم أعمال ورشة العمل بمباراة كرة قدم للمشاركين وعدد من الضيوف.