شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الاهلى قبل مواجهة المقاصة بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثالث في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.