شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطير للغردقة لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، محافظة الإسماعيلية ظهر الأربعاء فى طريقه إلى مطار القاهرة الدولي للتوجه إلى الغردقة عبر رحلة طيران قصيرة للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لملاقاة الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على الجونة غدًا الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الأسبوع الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.

ومن المعروف أن الدراويش سيخوض مرانه الأخير بالجونة، ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الإنتصارات لتصحيح وضعه بجدول الدوري الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد ضم 22 لاعبًا لهذه المباراة ليس من بينهم كلا من عمر رضوان وأحمد أيمن ومحمود البدري وعماد حمدي وجان موريل ومحمود عبد الله وأحمد مدبولي ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسي لأسباب مختلفة.