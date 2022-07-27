شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بالإسماعيلى يواجه الجبلين السعودى ودياً الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإدارى لفريق الأمل بالنادى الإسماعيلى بقيادة هشام صالح، إجراءات الاتفاق على خوض مباراة ودية جديدة أمام الجبلين السعودى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

تأتى هذه المباراة من أجل تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين كل عناصر الفريق فضلاً عن الوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها إضافة لتجهيز العائدين من الإصابات.

وتعد هذه المواجهة هى الثانية للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، حيث نجح الفريق فى الفوز على أكاديمية الهلال المطروحى بسبعة أهداف نظيفة فى اللقاء الأول الذى أقيم فى الأسبوع الماضي على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية.

ويضم فريق الأمل الذى يقوده فنياً خالد القماش مدير قطاع الناشئين ويعاونه عاطف عبد العزيز، مجموعة من أفضل لاعبى القطاع بجانب عدد من لاعبى الفريق الأول، وذلك ضمن الاستراتيجية التي ينتهجها قطاع الناشئين بالتنسيق مع الفريق الأول لتجهيز هؤلاء اللاعبين تحسباً لتصعيد المميز منهم، وذلك وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل.