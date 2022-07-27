منتخب ناشئى اليد يغادر إلى كرواتيا لخوض وديتين استعدادا لأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة، فجر اليوم، بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 إلى كرواتيا لخوض مبارتين وديتين مع المنتخب الكرواتى يومى 28 و 29 يوليو الجارى.

تأتى تلك المباريات الدولية الودية فى إطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 لخوض منافسات بطولة أفريقيا فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 اغسطس الى 6 سبتمبر 2022.

يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 مجدى أبو المجد مدير فنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و محى صلاح مدرب حراس مرمى و محمد عبد المنعم مدير ادارى و عمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.

جدير بالذكر أن نتائج قرعة بطولة أفريقيا فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2022 قد أسفرت عن التالى :

تضم المجموعة الأولى : منتخب الكونغو - منتخب ليبيا - منتخب المغرب - منتخب اوغندا.

وتضم المجموعة الثانية : منتخب الجزائر - منخب بوركينافاسو - منتخب مصر الوطنى - منتخب مدغشقر - منتخب رواندا.