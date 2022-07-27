شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي بايرن ميونيخ يكشف سبب رفضه ضم النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوفه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أوليفر كان، أسباب عدم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنادي، معتبرا أن "فلسفة بايرن مختلفة عن كل ما مثله اللاعب خلال مسيرته".

نادي بايرن ميونيخ يكشف سبب رفضه ضم النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوفه

وبعد تكهنات حول سعي النادي البافاري لضم "أفضل لاعب في العالم خمس مرات" والبالغ عمره 37 عاما حاليا، أماط كان اللثام عن خبايا المناقشات داخل أسوار بطل ألمانيا في الأعوام العشرة الماضية.

وقال كان لصحيفة "بيلد" المحلية الواسعة الانتشار: "ناقشنا الموضوع داخليا، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصيا، أعتقد أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب".

وتوصل الفريق الأحمر(بايرن) الذي خسر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة الإسباني، إلى خلاصة أنه "برغم التقدير لرونالدو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي... رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماما عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته".

وكان رونالدو عاد الثلاثاء إلى مقر تمارين ناديه الانجليزي يونايتد، لاجراء محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي، إريك تن هاغ، حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر"، بعد أن غاب عن معسكره التدريبي في تايلاند واستراليا لأسباب "عائلية".

ووصل الـ "دون" إلى مقر كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج منديز، وشوهد أسطورة تدريب الفريق السابق السير، أليكس فيرغوسون، يصل أيضا إلى المقر، فيما أشارت تقارير إلى أنه كان يحضر اجتماع مجلس إدارة عادي مع الرئيس التنفيذي، ريتشارد أرنولد.

وقال تن هاغ مطلع الشهر الحالي ان رونالدو "ليس للبيع": "نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، واتطلع للعب معه".

وبالاضافة إلى بايرن، ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريسو قال ان قدوم النجم السابق للغريم ريال مدريد "مستحيل عمليا".

وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هداف لفريقه يونايتد برصيد 24 هدفا. لكن فريقه حل في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري في 7 أغسطس أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الاعدادية ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في النرويج ورايو فايكانو الإسباني في "أولد ترافورد".

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الفرنسي الشاب ماتيس تل قادما من رين.

ولم يعلن البايرن مدة العقد ولم يكشف عن رسوم الانتقال، لكن مجلة "كيكر" الألمانية، قالت إن النادي الألماني سدد 15 مليون يورو مقدما، والباقي (15 مليون يورو أخرى) مشروط بالمشاركات والإنجازات.

وقال جوليان ناغيلسمان، مدرب البايرن، خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي "إن ماتيس تل لاعب شاب موهوب للغاية، يمكنه اللعب في العديد من المراكز، في قلب الهجوم أو الجناح المهاجم. إنه سريع للغاية وقوي. آمل أن يتأقلم سريعا مع الفريق. وأن يتمكن من إحراز بعض الأهداف ".

وأشار ناغيلسمان إلى أن ماتيس تل لن يكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني الذي انتقل إلى برشلونة هذا الصيف.

وكان ماتيس تل، البالغ من العمر 17 عاما، مرتبطا مع رين بعقد حتى عام 2024.

وخاض ماتيس تل 10 مباريات مع رين لم يسجل فيها أية أهداف، لكن أداءه كلاعب شاب، بما في ذلك قيادته منتخب فرنسا للفوز ببطولة أوروبا تحت 17 عاما الشهر الماضي، لفت انتباه أكبر الأندية في أوروبا.

وكان النجم النرويجي إرلينغ هالاند قاد فريقه الجديد مانشستر سيتي إلى الفوز على بايرن ميونيخ في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وأحرز هالاند هدف الفوز الوحيد للفريق الإنجليزي مبكرا في الدقيقة 12 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لامبو فيلد - Lambeau Field" بمدينة غرين باي في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقرر الحكم إيقاف المباراة بعد هدف النجم النرويجي بسبب عاصفة رعدية كبيرة ضربت أرض الملعب، وتم إخلاؤه من الجماهير، كما أدت العواصف الرعدية إلى تقليص مدة المباراة التي استأنفت بعد ذلك لتقام على شوطين لمدة 40 دقيقة لكل منهما.