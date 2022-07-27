شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. لماذا رفض فريد شوقى الخروج من البيت عند خسارة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم الموافق 27 يوليو من عام 1998 رحل عن عالمنا وحش الشاشة وملك الترسو الفنان الكبير فريد شوقى بعد حياة حافلة بالفن والإبداع جعلته يكتب اسمه بحروف من نور فى سجلات المبدعين الذين أثروا الحياة والفن.

أتقن فريد شوقى مختلف الأدوار التى أداها على تنوعها الكبير ولم يكن مجرد ممثل فقط بل كان منتجا وفنانا وكاتبا وصاحب رؤية غيرت العديد من القوانين بعد أن طرح القضايا والمشكلات التى يعانى منها المجتمع فى أفلامه فكان بعض هذه الأفلام سببا فى تغيير قوانين ومنها أفلام كلمة شرف وجعلونى مجرماً وغيرها، كما أبدع فى أدوار الشرير والطيب والكوميديا، وأدى أدوار الأب ورئيس العصابة والضابط وتاجر المخدرات والفتوة وغيرها.

وعرف الفنان فريد شوقي، بعشقه الشديد للنادى الأهلى، وكان عضوًا فى النادى عام 1955، ومن كثرة تواجده في النادي لقب بـ"عمدة الأهلاوية".

وفى لقاء نادر للفنان الراحل على قناة ماسبيرو زمان فى برنامج "هذا المساء" الذى قدمه الإعلامى سمير صبرى، قال إنه كان يحرص على مشاهدة المباريات من داخل الاستاد، وأكد أنه لا ينزل من بيته حينما يخسر الأهلى ويصاب بالحرج الشديد.

وأوضح: "لو اتغلبنا بتكسف أخرج من البيت لإني بتهدد في الشارع، وبطلع أول واحد من الاستاد، ولو الأهلي كسب بفرق شربات"، مؤكدًا أن بناته يشجعن الأهلي بالإجبار، وأن جميعهن متزوجات من مشجعين للأهلى باستثناء واحدة".

كما روى إكرامى الشحات، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، كواليس دوره مع الملك فريد شوقى فى فيلم "رجل فقد عقله"، وقال إكرامى "الراحل فريد شوقى ضربنى قلم حقيقى فى فيلم رجل فقد عقله".