شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر وفيريرا وجهاً لوجه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتستعد فريق فيوتشر لمواجهة نادى الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 2.

وتقام المباراة بين ثنائى مخضرم على رأس الجهازين الفنيين فى كلا الفريقين، حيث تصطدم طموحات على ماهر المدير الفنى لفيوتشر بخبرات البرتغالى جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك.

على ماهر:

السن: 48 سنة

قاد فيوتشر فى: 27 مباراة

فاز فى: 12 مباراة

تعادل فى: 6 مباريات

خسر: 9 مباريات

سجل لاعبو فيوتشر تحت قيادته: 42 هدفاً

استقبلت شباك فيوتشر: 29 هدفاً

الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة

فيريرا:

السن: 76 سنة

قاد الزمالك فى: 20 مباراة

فاز فى: 13 مباراة

تعادل فى: 4 مباريات

سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته: 30 هدفاً

استقبلت شباك الزمالك تحت قيادته: 17 هدفاً

الفريق يحتل المركز الأول فى الدورى برصيد 60 نقطة