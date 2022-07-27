شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور "بندق الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ52 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ52 فهو من مواليد 27 يوليو 1970، وبدأ رحلته مع كرة القدم من قطاع الناشئين بنادى هليوبوليس بمصر الجديدة، وانتقل إلى صفوف القلعة البيضاء ليبدأ مسيرة النجاح الكبير.

لعب خالد الغندور أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك ضد نادى المقاولون العرب فى الدورى المصرى نسخة 1988-1989 وانتهت بالتعادل السلبى بعد أن صعده عصام بهيج للفريق الأول.

أول لقاء ديربى لعبه خالد الغندور كان فى نصف نهائى كأس مصر موسم 1990-1991 وانتهى بفوز الأهلى 2- صفر.

خاض الغندور مع الزمالك 209 مباريات فى جميع المسابقات، سجل 29 هدفا، منها 8 أهداف فى بطولات أفريقيا فى الفترة من 1992 حتى 2004

خاض الغندور تجربة احتراف فى صفوف نادى كاظمة الكويتى فى موسم 1997 – 1998، قبل العودة إلى نادى الزمالك حتى موسم 2004، وانتقل بعدها لنادى الترسانة قبل أن يعلن اعتزاله الكرة رسميا فى 2005.

خالد الغندور أكثر لاعبى الزمالك تتويجا بالألقاب، حيث حصل مع الأبيض على 17 بطولة محلية وقارية وعالمية، حيث توج بـ4 بطولات دورى ممتاز مصري، و لقبين كأس مصر، و لقبين كأس سوبر مصري، و 3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، لقب أفريقيا أبطال الكئوس "مرة واحدة"، وكأس السوبر الافريقى "3 مرات، و كأس أفرو آسيوية "مرة واحدة”، كأس السوبر المصرى السعودى "مرة واحدة" بخلاف بطولة كأس العرب مع منتخب مصر موسم 1992.

ولم يكن خالد الغندور الشهير ببندق محظوظًا على المستوى الدولى فشارك فى مباريات قليلة مع منتخب مصر الأول تعد على أصابع اليد الواحدة، وتعتبر مشاركته مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد برشلونة 1992 أبرز إنجازاته الدولية، بجانب البطولة العربية فى سوريا ودورة ودية أخرى فى الإمارات.

واتجه الغندور للعمل الإدارى عقب اعتزاله، لكنه لم يستمر فى منصب مدير فريق نادى الزمالك، ليفضل الاتجاه للفن، لكنه لم يستمر طويلاً بعد مشاركته فى فيلم "زى الهوا" مع خالد النبوى وغادة عبد الرازق وداليا البحيرى فى دور "زغلول"، وفضل بدء مسيرته الإعلامية التى انطلقت من إذاعة الشباب والرياضة ووصل لقناة الزمالك الآن.