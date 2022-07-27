شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه مصر المقاصة الليلة بالدورى بدون 11 لاعبا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة صعبة حينما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة المقاصة 11 لاعبا دفعة واحدة وهم "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة وبدر بانون لأسباب فنية".

بينما عاد لقائمة الأهلى المالى أليو ديانج بعد انتهاء الإيقاف ومحمد محمود وزياد طارق لاعبا الفريق.

وتضم القائمة، كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏