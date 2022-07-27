شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود ناجى قبل إدارة مواجهة مصر المقاصة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة صعبة حينما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدير الحكم محمود ناجي مباراة الأهلي ومصر للمقاصة ويساعده خالد السيد وإبراهيم السوداني، على أن يتواجد محمد العتباني كحكم رابع، ويتواجد مصطفى الشهدي في غرفة الفيديو ويعاونه حمادة القلاوي.

وبشكل عام أدار محمود ناجي ثلاث مباريات لفريق الأهلي وفاز الأحمر فيها جميعا، كان آخرها مباراة الاهلى وبتروجت فى كأس مصر والتى فاز بها المارد الاحمر بهدفين دون رد.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدورى العام برصيد 60 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 51 نقطة.