شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة فيوتشر فى المحطة المقبلة ببطولة الدورى، بعدما حقق الانتصار على سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها زيزو هدفين من ركلتى جزاء ومحمد عبد الغنى هدفاً وسجل لفيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت.

غيابات الزمالك أمام فيوتشر

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، وطارق حامد بعد إعلان انتقاله لاتحاد جدة، بجانب استمرار غياب الثنائى محمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر غداً الخميس فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.