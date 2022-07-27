شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الجزائر وليبيا في كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي منتخبا ليبيا والجزائر في موقعة ساخنة ضمن ثالث جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا بالسعودية.

موعد مباراة الجزائر وليبيا في كأس العرب للشباب

وتتصدر ليبيا المجموعة الثالثة في كأس العرب للشباب برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام الجزائر، بينما يحتل منتخب لبنان المركز الأخير بلا رصيد وودع البطولة بعدما خسر مباراتيه.



ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الست للدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني.



يلتقي منتخبا الجزائر وليبيا مساء الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022 بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها السعودية.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي.

تنقل عدة قنوات عربية مفتوحة مباريات البطولة العربية للشباب المقامة في السعودية حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.





وتنقل مباراة الجزائر وليبيا عبر قنوات السعودية الرياضية 1، والعراقية الرياضية، والقناة الرابعة العراقية.

يعيش رايس وهاب مبولحي، حارس مرمى منتخب الجزائر، وضعية رياضية صعبة بسبب عدم تعاقده مع ناد جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواجد الحارس المخضرم لمنتخب الجزائر في وضعية لاعب حر منذ انتهاء العقد الذي كان يربطه بناديه السابق الاتفاق السعودي.



وكان مبولحي قريبا من التعاقد مع نادي الخليج، الوافد الجديد على الدوري السعودي للمحترفين، غير أن الصفقة لم تتم بسبب مبلغ نصف مليون دولار.

وطالب حارس المرمى صاحب الـ36 عاما بالحصول على أجر سنوي يبلغ 1.5 مليون دولار، وهو ما رفضه النادي السعودي الذي اقترح عليه مبلغا لا يتجاوز المليون دولار.



وأمام تمسك النجم الجزائري بطلباته المادية، قام نادي الخليج بصرف النظر عن فكرة ضمه للفريق، وتعاقد مع حارس المرمى البرازيلي دوجلاس فريدريك.

تصرف رايس مبولحي ورطه مع مدربه في منتخب الجزائر جمال بلماضي، الذي سيكون مضطرا لعدم توجيه الدعوة له في فترة التوقف الدولي المقبلة، في حال تواصل وضعيته على حالها.

ورغم تقدمه النسبي في السن، فإن مبولحي ما زال الخيار الأول في مركز حراسة المرمى بالنسبة لبلماضي، الذي يأمل في الاستفادة من خبراته من أجل تجديد العهد مع لقب كأس أمم إفريقيا في نسختها المقبلة 2024.



تستمر، يوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي اليوم منتخبا الجزائر وليبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، علما بأن كلا المنتخبين يملكان 3 نقاط ما يعني أن هذه المباراة ستحسم هوية المتأهل كأول المجموعة الثالثة.



ويلعب منتخب مصر ضد الصومال، ويكفي التعادل الفريق المصري لكي يضمن التأهل كأول المجموعة الرابعة، حيث أنه يمتلك حاليًا 3 نقاط بالتساوي مع منتخب عمان الذي أنهى مبارياته.



يذكر أن نظام بطولة العرب للشباب يقوم على تقسيم المنتخبات لـ6 مجموعات وتتكون كل مجموعة من 3 فرق.

ويلعب كل منتخب مباراتين، ثم يصعد إلى ربع النهائي أصحاب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل منتخبين في المركز الثاني.

وباتت الجزائر مرشحة بقوة لاحتضان نهائيات النسخة بعد المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها عام 2025.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد منح غينيا حق تنظيم النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا، في 2025، غير أن جميع المؤشرات تؤكد إمكانية سحبها منها بسبب عدم التقدم في عملية بناء الملاعب الجديدة.

ولم تحتضن منطقة شمال إفريقيا نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا منذ نسخة عام 2004 التي دارت في تونس، باستثناء مصر التي حصلت على نسختي 2006 و2019.

وكان المغرب قد اعتذر عن عدم احتضان نسخة عام 2015 لأسباب صحية مرتبطة بتفشي فيروس إيبولا في القارة الأفريقية.

ومن المرجح أن يسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإنصاف منطقة شمال إفريقيا التي لم تنظم المسابقة لفترة طويلة.