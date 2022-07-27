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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض ليفربول الإنجليزي رابع مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق بعد أيام قليلة عندما يواجه ريد بول سالزبورج النمساوي.

ما هو موعد مباراة ليفربول وسالزبورج والقنوات الناقلة؟

واستهل ليفربول مبارياته الودية بالخسارة أمام مواطنه مانشستر يونايتد بنتيجة 0-4 في كأس بانكوك، قبل أن يفوز على مواطنه الآخر كريستال بالاس 2-0 ويكتسح لايبزيج الألماني 5-0.

تقام مباراة ليفربول وسالزبورج الودية يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو/ تموز الحالي، على ملعب ريد بول أرينا بالنمسا.

وتنطلق المباراة الساعة 9.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.00 بتوقيت القاهرة، 10.00 بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول وسالزبورج الودية على قناة الشارقة الرياضية، بجانب قناة القاهرة والناس المصرية التي أعلنت عن قيامها ببث اللقاء.

يذكر أن ليفربول يستهل موسمه يوم السبت المقبل بمواجهة نظيره مانشستر سيتي على لقب الدرع الخيرية في إنجلترا، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الأسبوع التالي بمواجهة فولهام في الجولة الأولى.

يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج الودية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

ويخوض ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، المباراة بقوته الضاربة، استعدادا لملاقاة مانشستر سيتي السبت المقبل، في بطولة الدرع الخيرية.



أعلنت قناة مصرية مفتوحة إذاعة مباراة ليفربول ضد سالزبورج الودية على الهواء مباشرة.

وقالت قناة القاهرة والناس إنها ستذيع مباراة ليفربول وسالزبورج، في إطار استعدادات ليفربول للموسم الجديد.



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وكان نادي ليفربول الانجليزي، خاض 3 مباريات ودية حتى الآن، انتهت الأولى بالخسارة من مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد، وفاز في الثانية ضد كريستال بالاس بثنائية نظيفة، قبل الفوز بخماسية دون رد ضد لايبزج.

ويعقب انتهاء مباراة ليفربول وسالزبورج استوديو تحليلي متخصص ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى.



وتقام مباراة ليفربول وسالزبورج الودية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وتقام المباراة على ملعب ريد بول أرينا بالنمسا في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023.

حصلت قناة القاهرة والناس المصرية، والشارقة الرياضية الإماراتية على حقوق إذاعة المباراة.



من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الأساسي للفريق، استعدادا لانطلاق الموسم.

ومن المحتمل أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

يواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المنافسة على مختلف الجوائز الفردية الكروية أو الرياضية في بريطانيا.

وتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن القائمة المختصرة لجوائز "Ethnicity Awards" مع مجموعة من المشاهير والشخصيات العامة الملهمة في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

صلاح كان ضمن المرشحين على شخصية العام الرياضية ضمن جوائز "Ethnicity Awards"، وذلك مع مجموعة من أبرز الرياضيين يتقدمهم العداء البريطاني الأسطوري مو فرح ومواطنته دينا أشر.

قائمة المرشحين تضم نجمي كرة القدم الإنجليزية، بوكايو ساكا جناح أرسنال ودومينيك كالفيرت ليون مهاجم إيفرتون، فضلا عن الرباعة الإنجليزية كارنجيت كاور باينس، ومواطنتها كاترينا جونسون تومسون نجمة ألعاب القوى، إلى جانب الملاكمة ناتاشا جوناس وسائق الدراجات الجنوب أفريقي، نيكولاس دلاميني.



وبحسب موقع "ymliverpool"، فإن جوائز "Ethnicity Awards" تعني باللغة العربية "جوائز الأقليات العرقية في بريطانيا" وتمنح للأفراد الذين لديهم سجل حافل بالعمل من أجل تعزيز المساواة ودعم الأقليات في المجتمع.

ويقول موقع "ymliverpool" عن ترشيح صلاح: "لقد أصبح مو شخصية بارزة لدى المسلمين، وهذا من أبرز عوامل ترشحه لهذه الجائزة المرموقة".

يذكر أن عام 2022 شهد تتويج صلاح بعدة جوائز فردية بارزة، أبرزها أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وأحسن لاعب والتي تمنح من رابطة كتاب كرة القدم، فضلا عن هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف بالمسابقة، إلى جانب أفضل لاعب في ليفربول.