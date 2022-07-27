شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات الجولة 27 لمسابقة الدورى بإقامة ثلاث مواجهات ساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى انطلقت أمس الثلاثاء بإقامة ثلاثة مواجهات، حيث بدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الجولة الـ 27 لمسابقة الدورى الممتاز

الأربعاء

سموحة & المقاولون العرب..6.30 مساء على استاد الإسكندرية

بيراميدز & البنك الأهلى..6.30 مساء على استاد الدفاع الجوى

مصر المقاصة & الأهلى..9 مساء على استاد الكلية الحربية

الخميس

الجونة & الإسماعيلى..6.30 مساء على استاد خالد بشارة

فاركو & طلائع الجيش..6.30 مساء على استاد الإسكندرية

فيوتشر & الزمالك.. 9 مساء على استاد الأهلى والسلام

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.