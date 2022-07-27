موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة الليلة بالدورى والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الدورى
يستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومصر المقاصة اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
ترتيب الأهلى ومصر المقاصة فى جدول الدورى
ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.