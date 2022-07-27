موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة الليلة بالدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى الليلة مباراة صعبة حينما يحل ضيفاَ ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الدورى

يستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.