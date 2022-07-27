شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفقد جهود عبد الرحمن زولا أمام فاركو بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن زولا فى مواجهة فاركو بسبب الإيقاف بعدما حصل اللاعب على الانذار الثالث فى مواجهة مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدوري.

ويختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة فريق فاركو المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تتوجه للاسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وتعادل الطلائع مع مصر المقاصة سلبياً في آخر ظهور بمسابقة الدوري ، وعكف طارق العشرى على دراسة مباريات فاركو وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى فاز بها بهدف دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19هدفا وتلقت شباكه 21.