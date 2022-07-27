شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يجتمع مع عبد الرحمن مجدى قبل مباراة الإسماعيلى والجونة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة مطولة مع عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق، على هامش مرانه الأساسي تحضيرا لمواجهة الجونة.

ويعقد الجهاز الفني للدراويش، بصفة مستمرة اجتماعات مع لاعبيه من أجل منحهم تعليمات خاصة بجانب تحفيزهم لتقديم مردود إيجابي خلال اللقاءات الصعبة المقبلة.

ويحل الدراويش، ضيفًا على الجونة غدًا الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الجولة الـ 27 ضمن منافسات الدوري العام.

ويذكر أن الإسماعيلي سيتجه إلى الغردقة عصر اليوم عبر رحلة طيران قصيرة، على أن ينهي تدريباته الأخيرة بالجونة استعدادًا لهذه المباراة التى يسعي من خلالها لمصالحة جماهيره بجانب تصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.