شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد الوحش وعودة هاشم إلى قائمة الإسماعيلى استعدادًا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد عمر الوحش قائد ولاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على الجونة غدًا الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الأسبوع الـ 27 من عمر المسابقة المحلية.

وكان الجهاز الطبي للإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز، قد كثف البرنامج العلاجي والتأهيلي لـ ” الوحش ” بعدما تعرض لكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال المشاركة مع فريقه ضد بيراميدز فى المباراة الأخيرة.

فى حين عاد محمد هاشم مدافع الفريق، إلى القائمة مجددا بعد انتهاء إيقافه عن اللقاء الماضي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يغيب عن مواجهة الجونة كلا من عمر رضوان وأحمد أيمن ومحمود البدري وعماد حمدي وجان موريل ومحمود عبد الله وأحمد مدبولي ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسي لأسباب مختلفة.

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد

فى خط الدفاع .. باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعصام صبحي وعمرو الحلواني ومحمد دسوقي

فى خط الوسط .. عمر الوحش ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بيومي ومحمد بن خماسه وعبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وحسن ياسين

فى خط الهجوم .. خالد النبريصي ومروان حمدي ومحمد الشامي