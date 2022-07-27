شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى اليوم لمواصلة الانتصارات أمام البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره البنك الأهلى على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى المصرى.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث اكتسح بيراميدز فريق الإسماعيلى برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط البنك الأهلى برباعية أمام فيوتشر فى نفس الجولة.

ويسعى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لبيراميدز، إلى مواصلة تحقيق النتائج الرائعة مع الفريق السماوى، والحصول على الـ3 نقاط لمواصلة الضغط على الزمالك وتضييق الفارق بينهما، وطالب جونياس اللاعبين ببذل الجهد والإصرار على تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على الأهلى والإسماعيلى.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فى المقابل، يأمل خالد جلال المدير الفنى لنادى البنك الأهلى، فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز ومحاولة خطف النقاط الثلاثة، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى بيراميدز من أجل خطف الفوز، خاصة أن المباراة صعبة على الفريق فى ظل منافسة بيراميدز على لقب الدورى.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.